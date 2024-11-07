Kütahya Şehir Hastanesi’nde “Organ Bağışı Haftası” nedeniyle kurulan stantda poliklinik hastalarına, hasta yakınlarına ve sağlık personeline, organ ve doku bağışı konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Organ Nakil Koordinatörlüğü Birim Sorumlu Hemşiresi Emine Yaman tarafından kurulan bilgilendirme stantında poliklinik hastalarına, hasta yakınlarına ve sağlık personeline, organ ve doku bağışı konusunda bilgilendirme yapılarak, organ bağışında bulunmak isteyenlere “Organ ve Doku Bağış Kartı” tanzimi yapılıyor.

Tüm hafta boyunca devam edecek farkındalık programına, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Başhekim Prof. Dr. Hasan Emre Aydın, Hastane Yönetimi, Hekim, Hemşire ve vatandaşlar organ bağışının artırılması için destek verdiler.

Konuyla ilgili Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük bir umut ışığı olan organ bağışı haftasının en etkin ve verimli bir biçimde kutlanması hastalarımız için motive edici bir unsur olabileceği gibi aynı zamanda organ bağışı hususunda vatandaşlarımızın ve sağlık personelinin farkındalığının arttırılacak olması da organ bağışı ve organ nakli sayılarının arttırılması yönünde olumlu sonuçlar doğuracaktır. Organ bağışı, kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Organ nakli, herhangi bir sebeple fonksiyonunu yitirmiş olan organ veya organların yerine bir yenisinin nakledilerek hastaların tedavi edilmesi işlemidir” ifadelerine yer verildi.

“Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?”

2238 sayılı yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.