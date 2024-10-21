Kütahya Şehir Hastanesinde, Prof. Dr. Halil Koyuncu’nun konuşmacı olarak katıldığı, “Sizce Tıbbi Hata Var mı? Olgu Örnekleriyle” konulu konferans gerçekleştirildi.

Bilimsel ve sosyal alanda çeşitli konferanslar veren, Prof. Dr. Halil Koyuncu tarafından Şehir Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonunda verilen, “Sizce Tıbbi Hata Var mı? Olgu Örnekleriyle” konulu konferansa hastane yönetimi, hekimler ve sağlık personeli katıldı. Konferans, tıbbi müdahale süreci, hak ve yükümlülükler, olgu örnekleri verilerek soru cevap şeklinde devam etti.

Katılımlarından dolayı Prof. Dr. Halil Koyuncu’ya teşekkür eden Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yiğit, kendilerini bilimsel toplantı programları çerçevesinde hastanede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konferans sonunda katılımcılara Prof. Dr. Halil Koyuncu’nun yazmış olduğu, “Bir Hekimin Kırk Bir Yılı” isimli kitabı hediye edildi.