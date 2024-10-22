Kütahya Şehir Hastanesi bünyesinde yeni açılan Hemodiyaliz Merkezinin hizmete girdiği bildirildi.

T2 blok alt zemin katta hasta kabulüne başlayan 3 cihaz kapasitesine sahip olan Hemodiyaliz Merkezi modern donanımlarıyla hastalara kaliteli ve konforlu tedavi hizmeti sunuyor.

Merkezde, hasta ve yakınları için özel bekleme ve dinlenme alanları, bay ve bayan hastalar için ayrı giyinme odaları ve dolaplar, hasta tuvaletleri yer alıyor. Ayrıca, her yatak başında bulunan televizyon hastaların tedavi sürecini daha rahat geçirmelerini sağlıyor.

Kütahya Şehir Hastanesi Hemodiyaliz Merkezinin, hastaların huzurlu bir ortamda tedavi almasını hedefleyerek, hizmet standartlarını en üst düzeyde tutmaya devam ettiği belirtildi.