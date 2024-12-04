Kütahya Şehir Hastanesi’nde, 2024 yılı Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında ilk kez deprem, kırmızı kod, tahliye ve müdahale tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, hastane içinde ve dışında oluşabilecek her türlü afet ve olumsuz duruma karşı hazırlıklı olunmasını amaçladı.

Tatbikat kapsamında yangın, hasta ve personel tahliyesi, yaralılar için triyaj işlemleri, ameliyathanenin acil müdahaleye hazırlanması, güvenlik önlemlerinin alınması ve psikolojik destek hizmetlerinin sağlanması gibi çalışmalar başarıyla uygulandı.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı sıfatıyla tatbikatı yöneten Başhekim Prof. Dr. Hasan Emre Aydın, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, “Hastanemiz, son teknoloji sistemler ve güvenlik önlemleriyle donatılmış durumda. Ancak tüm bu önlemlere rağmen, her türlü afete karşı hazırlıklı olmayı sürdürüyoruz” dedi.

Tatbikat, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi İtfaiye Amirliği, Çinigaz, OEDAŞ, Hastane Sivil Savunma Birimi, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hekim Sinan Sağlık Meslek Lisesi gibi kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleştirildi.

Tatbikatın sonunda, doğal afetlerin ve olumsuzlukların yaşanmaması temennisinde bulunularak katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür edildi. Kütahya Şehir Hastanesi, bu tür tatbikatlarla hem personelin hem de halkın güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı hedefliyor.