Kütahya Şehir Hastanesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle çocuk ve ailelerine yönelik Tip 1 Diyabet eğitimi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı” çerçevesinde diyabetin etkin tedavisi ve güvenli takibi amacıyla düzenlenen eğitime, Hastane idarecileri, hekimler, sağlık çalışanları, diyabet hastası çocuklar ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Derya Ünal’ın gerçekleştirdiği eğitimde, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhan Hazer, “Diyabet Teknolojileri”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Uğurlu, “Diyabetin Kronik Komplikasyonları” Diyabet Eğitim Hemşiresi Nergiz Bayır, “Diyabetle Sağlıklı Yaşam”, Diyetisyen Rabia Hatipoğlu, “Karbonhidrat Sayımı”, Psikolog Merve Yardım, “Diyabette Stres Yönetimi”, Fizyoterapist Uğur Uludağ, “Diyabette Fiziksel Aktivite ve Egzersiz” konularında eğitim verdi. Ayrıca hastane hekimlerinden Dr. Elif Durmuş Tip 1 Diyabet konusunda tecrübelerini paylaştı.

Eğitim sonunda çocuklara oyuncak hediye edildi. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Derya Ünal, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Pakize Çalım ve Dr. Elif Durmuş tarafından ailelere Katılım Belgeleri verildi.