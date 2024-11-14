Kütahya Şehir Hastanesinde Dünya Diyabet Günü nedeniyle kurulan diyabet tarama standında kan şekeri ölçümü yapıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde halkı bilinçlendirmek ve yürütülen çalışmalara dikkat çekmek amacıyla, Kütahya Şehir Hastanesi giriş katında diyabetin rengi olan mavi renkte giyinen Diyabet Eğitim Hemşireleri tarafından Diyabet Tarama Standı kuruldu. Gün boyu devam eden stantta, poliklinik hastalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları, hastalıktan korunma yolları ve sağlıklı yaşam için dengeli beslenmenin önemi anlatıldı. Kan ölçümünün de yapıldığı etkinlikte, riskli görülen sonuçlara göre doğru bilgilendirme yapılarak, uzman hekimlere yönlendirme yapıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü farkındalık programına Hastane yönetimi ve çalışanlar katıldı. Dünya Diyabet Günü’nde hekim, hasta ve hemşire aynı karede yer aldı.