Kütahya Şehir Hastanesinde, diyabetli hastalara yönelik sunulan hizmetlerin arttırılması, komplikasyonlarının takiplerinin daha düzenli ve kolay hale getirilmesi amacıyla diyabet polikliniği açıldı.

Hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde sağlık hizmeti verecek olan Diyabet Polikliniğinden vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) 182 ve internet üzerinden randevu oluşturularak sağlık hizmeti alabilecek.

Hastane Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanları, Prof. Dr. Güven Barış Cansu, Doç. Dr. Bünyamin Aydın ve Uzm. Dr. Ali Yeşiltepe tarafından yürütülecek olan sağlık hizmetiyle, diyabet hastaları ilaç, rapor işlerini ve tedavilerini kolaylıkla sürdürebilecekler.

Diyabet Polikliniği hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Bünyamin Aydın, “Bu polikliniğimizde diyabetli hastalarımıza ve risk taşıyanlara rehber olarak, daha da bilinçli hale getirmek amaçlamaktayız. Çünkü diyabetli bir insan yaşamı boyunca planlanmış bir bakımı sürdürmek zorundadır. Bu bakımın ve tedavinin sürdürülmesinde uzman yardımı almak kaçınılmazdır. Diyabet hastalığının yönetiminde en az tıbbi yardım ile en iyi kontrolü sağlamada, “Bakım ve ekip” yaklaşımı çok önemli iki yaklaşımdır. Diyabet ekibi, hekim, hemşire diyetisyen ve aileden oluşmaktadır. Bütüncül bakım sürecinde diyabetli fiziksel ve psikososyal bir bütün olarak ele alınıp, bu yaklaşımda eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi üçgeninde hastalığın yönetimine yardımcı olacaklardır dedi.

Diyabet Polikliniği” ile de daha profesyonel bir şekilde diyabet hastalarımızı takip edip, diyabete eğilimli insanlarımızı buradan kontrol edebileceğiz. Diyabet konusunda ilimizde farkındalık oluşturmak ve diyabet hastalığına dikkat etmek için yapılan bu sağlık hizmetinde, desteklerini esirgemeyen, Kütahya Şehir Hastanesi yönetimine, hemşirelerimize ve hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.