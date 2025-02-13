Kütahya Şehir Hastanesi’nde 2025 yılının ilk Diyabet Okulu Eğitimi, 32 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hastane toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, farklı branşlardan uzman hekimler, diyetisyenler ve hemşireler diyabetle ilgili önemli konuları ele aldı. Katılımcılar, diyabetle yaşam, beslenme düzeni, insülin kullanımı ve hastalığın kontrolü gibi konularda hem teorik hem de pratik bilgiler edinme fırsatı buldu. Eğitimlerin sonunda katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi.

Hastane yetkilileri, eğitime katılan bireylere diyabetle sağlıklı bir yaşam sürdürme yolunda başarılar dilerken, organizasyonda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.