Kütahya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimi’nde, ’Spina Bifida’ hastası bir bireye yönelik yapılan zorlu ameliyat başarıyla tamamlandı. Aynı operasyonda yedi farklı işlem gerçekleştirilerek önemli bir tıbbi başarıya imza atıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kozlu liderliğinde, ekibin 10 saat süren ameliyatı sırasında Spina Bifida nedeniyle ciddi ekstremite deformiteleri olan 29 yaşındaki Cüneyt Demircan’a şu işlemler uygulandı: Kasık bölgesi kaslarının gevşetilmesi.Femur kemiğinde cerrahi kırık oluşturularak şeklinin değiştirilmesi. Femur kemiğinin uygun pozisyona alınması. Aşil tendonunun işlev kazandırılması. Tendonun başka bir noktaya taşınarak fonksiyon kazandırılması. Topuk arkasındaki kasların gevşetilmesi. Kapalı yöntemle ayak bileği deformitesinin düzeltilmesi.

“Amacımız ilk adımlarını görmek”

Ameliyatın ardından açıklama yapan Dr. Kozlu, “Hekim-hasta güveni ile zorlu bir süreci tamamladık. Amacımız, Cüneyt Bey’in ilk adımlarını atarken yanında olmaktır” ifadelerini kullandı. Kozlu, ayrıca, ameliyathane ekibine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Ameliyat sonrasında taburcu edilen Cüneyt Demircan, uzun süren araştırmalarının ardından doğru doktoru bulduğunu belirterek, “Eskişehir, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde çok araştırma yaptım. Kütahya’da Dr. Süleyman Kozlu hocamla tanışarak ameliyatımı kısa sürede gerçekleştirdik. Operasyonda emeği geçen tüm sağlık personeline minnettarım,” dedi.

Demircan, iyileşme sürecinin ardından fizik tedaviye başlayarak birkaç ay içinde koltuk değneğiyle yürümeyi planladığını ifade etti.