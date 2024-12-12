Kütahya Şehir Hastanesi’nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatoloji (Riskli Gebelik) Yan Dal Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Akkuş’un atanmasıyla birlikte, amniyosentez işlemi uygulanmaya başlandı.

Amniyosentez, gebelik sürecinde bebeğin içinde bulunduğu amniyotik sıvıdan örnek alınarak yapılan teşhis testidir. Bu işlem, genetik hastalıkların, kromozomal anomalilerin veya enfeksiyonların tespit edilmesi için gebeliğin 15-20. haftalarında gerçekleştirilir. Ultrason eşliğinde yapılan bu işlem sırasında annenin karnından ince bir iğne yardımıyla amniyotik sıvı alınır. İşlem steril şartlarda, anne ve bebeğin güvenliği gözetilerek tamamlanır.

Perinatoloji, riskli gebeliklerle ilgilenen bir tıp dalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları, bu alanda uzmanlaşmak için 3 yıl süren ek bir eğitim alır. Perinatologlar, erken doğum tehdidi, çoğul gebelik, gebelikte diyabet ve yüksek tansiyon gibi durumlar, fetüsün yapısal veya genetik anormalliklerinin tanısı ve yönetimiyle ilgilenir.

Kütahya’da ilk amniyosentez uygulandı

Kütahya Şehir Hastanesinde ilk amniyosentez işlemini gerçekleştiren Dr. Fatih Akkuş, Kütahya’da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Hastanemizde amniyosentez işleminin uygulanmaya başlanması, bölgemizdeki anne adaylarının prenatal tanı yöntemlerine erişimini kolaylaştırmak açısından önemli bir adımdır. Bu işlem, genetik hastalıkların ve anomalilerin tespiti açısından büyük bir öneme sahiptir. Gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığını ön planda tutarak çalışmaya devam edeceğiz."

Dr. Akkuş, bu hizmetin Kütahya ve çevresindeki anne adayları için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.