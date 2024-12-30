Kütahya Şehir Hastanesi Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yerleşkesi’nde planlanan ’Birinci basamak acil ünitesi’, hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Şehir Hastanesi yönetiminin ortak kararıyla hayata geçirilen acil ünitesi, hastane giriş katında 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunmaya başladı. Yoncalı bölgesindeki acil sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermek amacıyla açılan ünitenin önemine değinen Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, "Yoncalı bölgesinde, tıbbi müdahalenin hızlıca yapılması gereken durumlarda en hızlı müdahaleyi sağlamak ve kimi zaman hayatı tehdit edebilecek durumlara müdahale etmek amacıyla açılan Acil Ünitesi, 7-24 sağlık hizmeti sunacak. Bölge halkına hayırlı olsun" dedi.