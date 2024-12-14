Kütahya Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibinin gerçekleştirdiği “kapalı beyin anjiyo” yöntemiyle çevre illerde sağlık hizmetlerinde tercih edilen bir merkez haline geldi.

Uşak’ta beyin kanaması tanısı konulan 52 yaşındaki O.T., Kütahya Şehir Hastanesi’nde yapılan başarılı kapalı beyin anjiyosu operasyonuyla sağlığına kavuştu.

"İleri tedavi yöntemleri başarıyla uygulanıyor"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Emre Aydın, ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla dikkat çektiklerini belirtti. Prof. Dr. Aydın, beyin kanaması tedavisinde kullanılan kapalı beyin anjiyosu yönteminin hastanelerinde başarıyla uygulandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Beyin kanaması tedavisinde ülkemizde ileri merkezlerde kullanılan kapalı tedavi yöntemi, yani beyin anjiyosu, hastanemizde de başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle çevre illerden çok sayıda hasta kabul ediyoruz."

Beyin anjiyosu nedir?

Beyin anjiyosu, beyindeki kan damarlarında meydana gelen anevrizma gibi anormallikleri tespit etmek için kullanılan ileri bir görüntüleme yöntemidir. Kateter, röntgen görüntüleme ve kontrast madde enjeksiyonu ile gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde, beyindeki damarlar detaylı bir şekilde görüntülenerek tedavi planı oluşturulmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Burkay Akdağ ve Uzm. Dr. Şahin Kenan Deniz’in de aralarında bulunduğu Beyin Cerrahisi ekibi, Uşak’tan gelen hastanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağladı.