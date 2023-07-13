Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve ekibinin Eskişehir ziyaretinde, Kütahya Şehir Hastanesi açılış hazırlıkları değerlendirildi.

Kütahya’dan gelen misafirler, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’yi makamında ziyaret ettiler. Kütahya’da hizmete girecek olan Kütahya Şehir Hastanesi hakkında bilgiler aktaran Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, toplam 182 bin metrekare alan üzerine yapılan hastanede 610 yatak, 206 poliklinik, 22 ameliyathane, 79 yoğun bakım ünitesi, 430 oda ve bin 160 araçlık otopark bulunacağı belirtti.

Ziyaretlerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine gidildi. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici’nin hastane girişinde bulunan maket görseli üzerinde hastanenin yapısı ve işleyişi hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmasıyla misafirler ile birlikte toplantı salonuna geçildi.

Taşınma öncesi ve taşınma sonrası yaşanılanlar hakkında durum değerlendirmesi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici tarafından hastanenin taşınma öncesi ve taşınma sonrası yaşanılanlar hakkında durum değerlendirmesi yapılarak Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan’a ve ekibine bilgi aktarıldı. Bilge, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve ekibine teşekkür etti. Erarslan da misafirperverliğinden dolayı aynı şekilde Bilge’ye teşekkür etti ve fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.