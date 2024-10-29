Üniversitelerin 2024-2025 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği sıralamada, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (KSBÜ) bir önceki yıla göre 3 basamak gerileyerek 141. sırada yer aldığı belirtildi.

URAP 2024-2025 Türkiye sıralamasında, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), bir önceki yıla göre 3 basamak gerileyerek 141. sırada yer aldı.

URAP’tan yapılan basın açıklamasında, "Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan URAP, her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını toplumsal bir hizmet olarak yapmaktadır. URAP ekibinin tüm üyeleri, sıralama çalışmalarını gönüllü olarak sürdürmektedir. URAP’ın sıralama sisteminin hedefi, üniversitelerimizin akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmaktır. Üniversitelerimiz; URAP Türkiye, URAP Dünya ve URAP bilim alanı sıralamalarını inceleyerek ülke içindeki ve dışındaki üniversitelere göre kendi konumlarını belirleyebilir. Üniversitelerimizin akademik performansını özetleyen URAP 2024-2025 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanılmıştır. URAP; Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak için bilimsel üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen göstergeler olan makale ve atıflara dayalı bir sistem kullanmaktadır. Bazı sıralama kurumları anketler ve üniversitelerden toplanan verileri 1 kullanmaktadır. Bu tür sıralamalarda, bazı üniversitelerin kısa sürede üst sıralara yükselip bir iki yıl sonra yüzlerce sıra geriye düştüğü gözlenmektedir. Bu nedenle URAP, sadece güvenilir kaynaklardan elde edilen ve herkesin erişebileceği verilerle sıralama yapmaktadır" denildi.