Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kısa bir süre sonra yeniden vatandaşların kullanımına açılacak olan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Kütahya’nın 5 mahallesi ile birlikte şehre hizmet veren ve halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı yenileme sürecinde tamamlama aşamasına gelindi.

Başkan Vekili Abdullah Damcı, Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte parkta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Parkın tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını ifade eden Başkan Vekili Damcı, parkın uzun yıllardır metruk bir halde olduğunu hatırlatarak, yapılan yenileme projesi ile artık başta Maltepe Mahallesi sakinleri olmak üzere şehrin rahatlıkla ve güven içinde kullanabileceği bir park haline geldiğini belirtti.

Damcı, Kütahya’ya değer katacak parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi.