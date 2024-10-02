Kütahya protokolü, Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan büyüklerle bir araya geldi.

Ziyarette; huzurevi sakinlerine bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Vali Musa Işın istek ve arzularını dinledi. Ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu dile getiren huzurevi sakinleri, Vali Musa Işın’a ve Kütahya protokolüne ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler. Ziyarete, Vali Musa Işın’ın yanı sıra; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Kütahya protokolü katıldı.