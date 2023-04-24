Vali Vekili Mustafa Güney ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı sonrası İl Özel İdaresi personeliyle bayramlaştı.

Resmi tatilin sona ermesinin ardından Kütahya İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali Vekili Mustafa Güney, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ali Okçu, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Enes Karadaş, Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Eracar, birim müdürleri ve İl Özel İdaresi personeli katıldı.

Buruk bir bayramın geride kaldığını kadir şinas milletimizin destekleri ile bugünlerin atlatılabileceğini ifade eden Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Enes Karadaş personelin bayramını tebrik etti.

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, “Geçen yıl Kastamonu Bozkurt bu yıl Hatay da gerçekten afadlarda tarihe geçecek özverili çalışmanın altına imza attınız. Valimizin önderliğinde Kütahya olarak bundan yüzyıl önce Çanakkale de ortaya konulan iradeye benzer bir çalışma örneği gösterdiniz sizinle ne kadar gurur duysak ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir afeti memleketimiz bir daha yaşamaz. Bu vesile ile hepinizin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

"Allah sağlıkla birlik ve beraberlik içinde yenilerine ulaştırsın"

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Ercura, “Bildiğiniz üzere Musa Yılmaz Başkanımızın aday adaylığından sonra bu görev bize tevdi edildi. Sizlerle toplu halde ilk defa beraberiz ama bundan sonra da özellikle sahada hep beraberiz. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Allah sağlıkla birlik ve beraberlik içinde yenilerine ulaştırsın. Valimizin koordinesinde çok güzel çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların devam edeceğine olan inancımız tamdır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Vali Vekili Mustafa Günay, programda yaptığı konuşmada, “Öncelikle hepinizin bayramlarını tebrik ediyorum. Deprem de yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kalanlara sağlıklı ve güzel ömürler diliyorum. Ben Vali Yardımcısı olarak Demokrasiye inan birisiyim konuşmalarımın çoğunluğu demokrasi üzerinedir. Özel İdareler Anayasamızda yerel demokrasi, yerel yönetimler olarak sayılır. Kütahya İl Özel İdaresi Türkiye genelinde parmakla gösterilen Özel İdarelerden bir tanesidir. Bu vesile ile hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Deprem bölgesinde her beş yüz yılda bir böyle büyük depremler yaşanmış. Buradan çıkaracağımız ders yapacağımız ve yapmamız gereken işi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Yaptığımız bina da yaptığımız yol da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bilim ve teknik neyi gerektiriyorsa bundan sonra inşallah onları yapacağız. Bundan sonraki yaşamınızda kazasız belasız sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Vekili Mustafa Güney, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ali Okçu, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Enes Karadaş, Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Eracar, konuşmaların ardından İl Özel İdaresi personeliyle tek tek bayramlaştı.