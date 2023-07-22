Dünyaca ünlü ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu’nun eserlerinin ve kişisel eşyalarının sergilendiği “Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi” Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla ziyarete açıldı.

Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından, Yakupoğlu’nun Maltepe Mahallesi’ndeki evinin yanında inşa edilen müzenin açılışı için tören düzenlendi.

Müzenin, Ahmet Yakupoğlu’nun ahlakını ve faziletini yansıtan bir mekan olacağını ifade eden Vali Ali Çelik, müzenin şehre uzun yıllar hizmet vermesini diledi.