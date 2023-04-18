Kütahya’da Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala, bayramı ailelerinin ve yakınlarının yanında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluğa sebep oluyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar şu günlerde özellikle öğle saatlerinde Kütahya Otogarı’na akın ediyor. Ailesiyle birlikte valizlerini kaparak otogara gelen vatandaşlar, otobüs saatinin gelmesini beklerken kalabalıklar oluşuyor.

Otobüs firması yetkilileri bu bayramda bilet sıkıntısı yaşanmayacağını söyleyerek, bayram tatili dönüşü zaman zaman yoğunluk gözlenebileceğini kaydettiler.

Otobüslerin halen yüzde 80 oranında bir doluluk oranıyla hizmet verdiğini belirten firma yetkilileri, asıl yoğunluğun çarşamba ve perşembe günleri yaşanacağını tahmin ettiklerini ifade ettiler.

Şehirlerarası otobüs yolcu ücretleri, Kütahya-Eskişehir 80 TL, Kütahya-Bursa 130, Kütahya-Ankara 230 TL, Kütahya-İzmir 280, Kütahya-İstanbul 320 TL ve Kütahya-Antalya 200 TL.