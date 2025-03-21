Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, hizmet kalitesini artırmak ve bölge genelinde temizlik faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kütahya OSB’ye 3 bin 691 kilo yük taşıma kapasiteli çöp toplama aracı kazandırıldı. Sanayi bölgesinde bulunan işletmelerin düzenli ve zamanında çöp toplama ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmete alınan araç, daha temiz ve sağlıklı bir OSB için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni aracın devreye alınmasıyla birlikte atık toplama süreçlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanayi bölgemizin her alanda daha yaşanabilir, daha temiz ve daha düzenli olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni hizmet aracımızla temizlik faaliyetlerinde hız ve verimlilik sağlayarak, firmalarımıza daha kaliteli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Yeni çöp aracımız Sanayi Bölge’mize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.