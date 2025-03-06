Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, (OSB) sanayicilerin yoğun katılımıyla 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Bölgenin stratejik vizyonu, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve performans raporları detaylı bir şekilde ele alınarak, geleceğe yönelik güçlü adımlar atılması için önemli kararlar alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, bölgenin hedeflerine ulaşmak adına izlenen yol haritasını paylaştı. Eskioğlu, konuşmasında sürdürülebilirlik, teknolojiye adaptasyon ve sanayi iş birlikleri konularına vurgu yaparak, Kütahya OSB’nin yalnızca bölgesel değil, ulusal sanayi sahnesinde de güçlenmeye devam edeceğini belirtti. Açılışın ardından Divan Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi yapıldı ve Genel Kurul’un diğer gündem maddeleri görüşülerek yatırımcıların oylamasına sunuldu.

Bölge Müdürü Tunahan Ergin, 2024 yılı Faaliyet Raporu’nu ayrıntılı bir şekilde sunarak, OSB’nin finansal yönetimindeki sağlamlığı ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmaları aktardı. Açıklanan tahmini bütçe ve çalışma planları, gelecek dönemde Bölge’nin gelişimine katkı sağlayacak projelerin titizlikle hazırlandığını gözler önüne serdi.

Toplantının sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, katılımcılara teşekkür ederek, Kütahya OSB’nin sanayicilerle birlikte daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğini vurguladı. 7. Olağan Genel Kurul, birlik ve dayanışma içinde tamamlanarak, Bölge’nin sürdürülebilir büyümesine yönelik önemli kararların alındığı bir platform oldu.