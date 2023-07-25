Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün, bölgenin altyapısını iyileştirmek ve daha modern bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla Nafi Güral Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, yol yenileme çalışmaları çerçevesinde deforme olan kilit taşları kaldırılarak 18 bin metrekarelik alana 12 santimetre yüksekliğinde, ortalama 5 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Çalışmalar ile birlikte Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ulaşım daha güvenli hale getirilecek olup faaliyetler sorunsuz bir şekilde devam edecek. Çalışmaların bir parçası olarak deforme olan kilit taşları özenle kaldırılarak kullanılabilecek durumda olan taşlar yol bakım ve tamir işlerinde, aşırı deforme olmuş taşlar da geri dönüştürülmek üzere kırılarak dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Ortalama 2 hafta sürecek olan çalışmalar neticesinde Nafi Güral Caddesi daha dayanıklı yapıya kavuşacak ve sürücülere daha konforlu sürüş deneyimi sunacak. Bölgenin sanayi potansiyelini artıracak, istihdamı ve ekonomik büyümeyi destekleyen projelere her zaman özveri ile devam edeceğiz. Başta ana caddelerimiz olmak üzere altyapısı tamamlanmış caddelerimizde yol asfalt yol kaplaması çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.