Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcıları ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü personelleri, Çevre Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla, “Yaşanabilir Gelecek İçin Atıkları Toplamaya Ne Dersin?” sloganı ile çöp toplama etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.

Geçen yıl başlatmış oldukları sosyal sorumluluk projesinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu,” Bir önceki etkinliğimizde toplanan atıklar büyük bir farkındalık uyandırdı ve sanayi bölgemize gelen yol daha temiz bir hal almaya başladı. Bu yıl da hepimiz göreceğiz ki toplanan atıklar geçen yıla nazaran daha az bir seviyede olacaktır. Temennimiz bu farkındalığın tüm bireylere aşılanması ve tertemiz bir çevreye sahip olmamızdır. Etkinliğimize gösterdikleri hassasiyet için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Kütahya OSB-Zafertepe Mahallesi arasında yer alan güzergahın yol kenarlarında yer alan çöpler toplanarak araçlara yüklendi. Farklı iki bölgeden gruplar halinde toplanan atıklar, Sinerköy Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi’nde birleştirilerek Kütahya Belediyesi çöp araçlarına yüklendi.

Etkinlikte Sinerköy Sosyo Kültür Merkezi binasında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün katılımcılara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.