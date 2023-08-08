Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Kütahya OSB Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırma çalışmaları ve genişleme sahası çerçevesinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şantiyeleri ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Kütahya OSB’nin sürdürülebilir çevre politikaları çerçevesinde yürüttüğü arıtma tesisi kapasite artırma çalışmaları ve genişleme sahası projelerinin ilerlemesi detaylı bir şekilde değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin, proje ekipleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Hedefimiz temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir gelecek"

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Çevreye duyarlı üretim anlayışımızın bir yansıması olarak, Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırma projemize büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim anlayışıyla hareket ediyoruz. Arıtma tesisi kapasite artırma çalışmaları ile daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genişleme sahası çalışmaları ile de daha fazla üretim alanı sağlayarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz inceleme ile projelerin ilerlemesini yerinde gözlemleme fırsatı bulduk ve memnuniyetle görüyoruz ki, çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor" diye konuştu.

Ayrıca Bölge Müdürü Tunahan Ergin, genişleme sahası inşaatının bölgenin sanayi altyapısına olumlu katkılar sağlayacağını belirtirken, arıtma tesisi kapasite artırma çalışmalarının ise bölgenin çevre ile sürdürülebilirliğine önemli bir adım olduğunun altını çizdi.