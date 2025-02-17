Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sanayi bölgesi içinde araç ve yaya güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen bu çalışma ile muhtemel kazaların önlenmesi ve trafik akışının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Kullanılan otokorkuluk sistemi, zemin üzerinde tek taraflı sistem olup, 4 metre uzunluğunda 3W kiriş ve 2 metre aralıklarla yerleştirilen C tipi dikmelerden oluşmaktadır.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolga ESKİOĞLU, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanayi bölgemizde güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız bu otokorkuluk montajı ile sanayicilerimizin, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin güvenliğini artırmayı hedefledik. Altyapı, üstyapı ve güvenlik yatırımlarımıza devam ederek, Kütahya OSB’yi daha modern ve güvenli bir üretim üssü haline getirmek için çalışmalarımız sürecek" ifadelerine yer verdi.