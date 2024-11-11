Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yatırımcı firmalar ve çalışanlarının katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, sanayi bölgesindeki yeşil alanları artırmak ve çevreye duyarlılığı güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Yüzlerce fidan toprakla buluşarak bölgenin doğal yapısına katkı sağladı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada doğaya karşı duyarlılığın sanayi politikalarında da önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Biz sadece sanayi değil, aynı zamanda çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Kütahya OSB olarak, faaliyetlerimizi yürütürken doğayla uyum içinde olmanın gerekliliğini önemsiyoruz. Her fidan, doğaya bir katkıdır; sanayi bölgesi olarak bu sorumluluğu paylaşmak bizim için gurur verici."

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, sanayi alanlarının da yeşil dokuyla buluşmasının sürdürülebilir bir gelecek için elzem olduğunu belirterek, bu etkinliğin Kütahya OSB’nin yeşil sanayi vizyonunun bir yansıması olduğunu vurguladı. Katılımcılar, çevreye olan katkılarını ve bölgedeki çevre bilincini artıran bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi dileğinde bulundular.