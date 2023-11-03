Kütahya’da geleceğin iş gücünün şekillendirilmesi için kararlı adımların atıldığı bildirildi. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve Kütahya ilinde eğitim veren meslek liselerinin okul müdürlerinin katılım sağladığı toplantıda; okul-sanayi işbirliği, istihdam, staj imkanları ve öğrencilerin sanayi sektörüne teşviki gibi konular ele alındı.

Kütahya’nın eğitim kurumları ve sanayi sektörünü bir araya getiren bu önemli buluşmanın amacının, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine daha sağlam bir temel atmalarıydı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tunahan Ergin, toplantının açılış konuşmasında, öğrencilerin nitelikli iş gücüne dönüşmelerini sağlamak ve yerel sanayiyi desteklemek için bu tür işbirliği toplantılarının önemli olduğunu vurguladı. Ergin, meslek lisesi öğrencilerin eğitimlerini sanayinin ihtiyaçlarına daha yakından uyarlamamız gerektiğini ve sanayi ile eğitim dünyasının işbirliği, öğrencilere daha iyi kariyer fırsatları sunmanın yanı sıra, Kütahya’nın ekonomik büyümesine de katkı sağlayabileceğini bildirdi.

Toplantı sırasında, okulların eğitim programlarının güncellenmesi, sanayi ile daha yakın işbirliği yapma yollarının bulunması ve stajyerlik programlarının artırılması gibi konular ele alındı. Özellikle, öğrencilerin staj yapma fırsatları ve sanayiye daha iyi entegre edilme şansları müzakere edildi.

Bu tür girişimlerin, Kütahya ilindeki eğitim sektörü ile sanayi sektörünün daha sıkı bir şekilde işbirliği yapmasının teşvik edilerek, geleceğin iş gücünün daha nitelikli ve rekabetçi olmasına yardımcı olacağı vurgulandı.