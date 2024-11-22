Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarının ve çalışanlarının kişisel gelişim, toplumsal farkındalık ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçirilen Kütahya OSB Akademi’de eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

OSB Akademi, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ alanındaki gelişmeleri ele almak üzere yoğun katılımla gerçekleşen bir eğitim düzenledi. Eğitim, sektörün deneyimli ismi Ömer Güran’ın liderliğinde gerçekleşti ve iş dünyasının farklı kesimlerinden büyük ilgi gördü.

Katılımcılar, dijitalleşme ve yapay zeka konularında temel bilgilerden ileri düzey teknolojilere kadar geniş bir perspektif kazandı. Eğitimde, özellikle Endüstri Devrimleri, Web Kavramları, Bağlantı Hızlarının Gelişimi ve Otonom Teknolojiler gibi konular detaylıca işlendi. Ayrıca, beyaz yaka, mavi yaka ve yeni nesil "Metal yaka" olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı robotların iş gücü üzerindeki etkisi münazara edildi. Dijital Dönüşümün Yapı Taşları başlığında ise; Dijital Dönüşümün Tanımı, Web Devrimleri ve Web 3.0 ve Big Data, Metaverse ve Muhtemel İş Uygulamaları konuları ele alındı.

Özellikle katılımcılar arasında büyük merak uyandıran bir diğer konu, yapay zekanın çalışma prensipleri oldu. Eğitmen Güran, OpenAI - ChatGPT, Google Gemini, Stable Diffusion, ve DALL-E gibi dünyaca ünlü platformların kullanım alanlarını ve bu teknolojilerin gelecekteki potansiyel etkilerini ayrıntılarıyla anlattı. Ayrıca, SORA ve GEMINI platformlarının detaylı bir karşılaştırması yapılarak büyük dil modellemeleri (LLM) ve büyük aksiyon modellemeleri (LAM) konularında bilgi verildi.

Eğitimin sonunda, katılımcılar, dijital okuryazarlığın ve vizyonerliğin, yapay zeka çağını anlamadaki hayati önemini kavradıklarını belirtti. Sözlü anlatımlar ve etkinliklerle birlikte verimli saatlerin yaşandığı “Kriz ve Risk Yönetimi” eğitimi, katılımcıların soruları, görüşleri ve geri bildirimlerinin akabinde son buldu.