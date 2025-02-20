Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, kendi bünyesinde çalışan mühendislerinin hayal gücüyle, tamamen öz kaynakları kullanarak ve teknolojinin gücünden faydalanarak sanayi ve yatırım dünyasına örnek olacak bir vizyon projesini hayata geçirdi. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 3D Sanal Tur Projesi, sanayi bölgesindeki sosyal alanları, firmaları ve yatırım alanlarını üç boyutlu olarak dijital ortama taşıyarak, kullanıcıların bölgeyi çevrimiçi bir platform üzerinden keşfetmesine olanak tanıyor.

Proje, yatırımcılar için zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırırken, Kütahya’nın ekonomik potansiyelini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Yerel ve ulusal düzeyde iş birliği fırsatlarını artırması beklenen bu sanal tur, aynı zamanda bölgedeki yenilikçi yaklaşımın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, projeyle yalnızca mevcut yatırımcıların değil, aynı zamanda yeni yatırımcıların da ilgisini çekmeyi hedeflediklerini belirtti. "Dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzla Kütahya’yı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer veren Yönetim Kurulu Başkanı Tolga ESKİOĞLU, projenin gelecek odaklı bir yaklaşımın sonucu olduğunun altını çizdi.