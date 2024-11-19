Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde, Kütahya-İzmit Körfezi limanları arası demiryolu taşımacılığına yönelik fırsatların ele alındığı bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, bölgenin lojistik potansiyelini artıracak önemli konular masaya yatırıldı.

Seminerde, Kütahya OSB ile TCDD Alayunt İstasyonu entegrasyonu hakkında yapılan çalışmalar detaylı şekilde paylaşıldı. Bu entegrasyon sayesinde Kütahya’nın demiryolu ağına daha etkin bir şekilde bağlanarak sanayicilerin lojistik maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

Global armatörlerle demiryolu iş birliği imkanları, konteyner depolama çözümleri ve liman operasyon maliyetlerinde avantaj sağlanabilecek yöntemler de münazara edildi. İhracat ve ithalat süreçlerini kolaylaştıracak yeni fırsatlara da dikkat çekildi.

Katılımcılar, demiryolu taşımacılığının çevreci, hızlı ve ekonomik bir alternatif olarak Kütahya’nın ihracat performansına önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Kütahya OSB yetkilileri ise bu tür bilgilendirme etkinliklerinin bölgenin sanayi altyapısını daha da güçlendireceğini vurguladı.

Seminer, katılımcılar arasında fikir alışverişine imkan sağlayarak bölgesel lojistik stratejilerinin geliştirilmesine katkı sundu.