Kütahya Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisinde kapasite artırım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada,” Gelişen ve büyüyen Kütahya Organize Sanayi Bölgemizde çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket etmek, öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu nedenle, atık su arıtma tesisimizde yapılan inşaat çalışmaları, bölgedeki atık su arıtım kapasitemizi artırmak ve çevremizi daha üst seviyede korumak için bir adım daha atmamızı sağlayacaktır. Yeni projemiz, modern teknolojilerin en son yeniliklerini kullanarak atık su arıtma sürecini daha etkin hale getirecek. Yeni proje ile birlikte arıtılan suların kalitesini yükseltmek, çevreye zarar vermeden geri dönüşüm potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmak ve doğal kaynakları korumak için daha fazla çaba harcayacağız” denildi.

“ Hedefimiz daha yeşil bir OSB”

Hedeflerinin daha yeşil bir OSB olduğuna vurgu yapılan açıklamada,” Kütahya OSB Atıksu Arıtma Tesisindeki kapasite artışı, Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm işletmelerin daha fazla atık suyunu güvenilir bir şekilde arıtılabilmesini sağlayacak. Böylece, yatırımcılarımız daha çevre dostu uygulamalara yönelerek sürdürülebilirliğe daha fazla katkıda bulunacak ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, inşaat çalışmaları sırasında çevresel etkileri en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Yerel ekosisteme ve doğal yaşam alanlarına olan hassasiyetimizi koruyoruz ve sürdürülebilir bir gelecek için her adımda çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu inşaat çalışması, sanayi sektöründe sürdürülebilirlik standartlarını yükseltmek ve çevre dostu bir gelecek inşa etmek için önemli bir adımdır. Atık su arıtma tesisimizin kapasitesinin artırılması, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma amacımıza ulaşmamızı daha fazla sağlayacaktır” İfadelerine yer verildi.