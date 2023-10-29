Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına, Kütahya Ticaret Sanayi Odası ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde özel bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen etkinliğe iş dünyasının temsilcileri ve aileleri yoğun bir katılım gösterdi. Toplam 600 fidan, katılımcılar tarafından toprakları ile buluşturularak hatıra ormanının temelleri atıldı. Fidanlar, bölgenin doğal yapısına uygun şekilde yerleştirilerek gelecek nesillere yeşil ve temiz bir çevre bırakma amacı güdüldü.

Hatıra ormanı projesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel bir armağan olarak düşünülerek, gelecek nesiller için yeşil bir miras bırakmayı hedefliyor.