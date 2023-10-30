Kütahya Valisi Musa Işın ve eşi Tuba Işın’ın ev sahipliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi katılım sağladı.

Kütahya Polis Evi’nde gerçekleşen resepsiyonda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel bir film gösterimi yapıldı. Gösterim, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihini, kültürünü ve vatanseverliğini anlatan etkileyici görüntülerle doluydu.

Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını vurgulayan etkileyici bir konuşma yaptı. Vali Işın, Türkiye’nin 100. yılını büyük bir umut ve coşkuyla karşıladıklarını belirterek, Cumhuriyet’in getirdiği değerleri ve ülkenin geleceği hakkında önemli mesajlar verdi.

Akabinde Kütahya OSB Yönetimi ve Kütahya OSB Müdürlüğü personelleri, Türkiye’nin 100. yılı kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenen fener alayına katılım sağladı. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kütahya’nın sokaklarını aydınlattı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Kütahya’daki bu özel etkinlik, Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını ve önemini bir kez daha vurgulayarak, vatandaşları bir araya getirdi ve ülkenin birlik ve beraberlik duygusunu yansıttı.