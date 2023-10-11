Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, (OSB) çevresel hassasiyeti ön planda tutarak, yağmur sularının kontrol altına alınması için kapsamlı bir altyapı iyileştirmesi gerçekleştirdi. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi’nin liderliğinde hayata geçirilen proje, yağışlı dönemlerde oluşabilecek birikintiler ve sel risklerini önlemeyi ve su yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, Kütahya OSB giriş yolunun altına 32 metre uzunluğunda ve 4x2 metre genişliğinde bir menfez sistemi inşa edildi. Aynı zamanda, toplamda 1.85 kilometre uzunluğundaki kanal ile yağmur suyu hatlarından gelen suların bölge dışına güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Bu sayede, tarım alanları ve sanayi tesisleri yağışların etkilerinden korunmuş oldu.

Devlet Su İşleri, projenin uygulanmasında etkili bir iş birliği ortağı oldu. Toprak kanal açma çalışmalarında personel ve iş makineleriyle destek sağlayarak, yağmur sularının ilgili dere yatağına güvenli bir şekilde tahliye edilmesine önemli katkıda bulundu.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, projenin çevresel ve tarımsal etkileri hakkında yaptığı açıklamada, "Yağmur sularının etkilerini minimize etmek ve sel baskınlarına karşı güvenli bir altyapı oluşturmak, bölge ekonomisine ve çevreye yönelik sorumluluğumuzun bir gereğidir. Geçtiğimiz yıl tamamlamış olduğumuz yağmur suyu kanal projesinden sonra bu yılki altyapı iyileştirmesi ile birlikte, yağışların getirdiği risklere karşı daha güvenli bir çevre oluşturduk. Yağmur sularının kontrolsüz akışına karşı geliştirdiğimiz bu proje, yatırımcılarımız için ve ayrıca çevremizdeki tarım arazilerinin korunması adına önemli bir adım. Bu projede bizlerden desteklerini esirgemeyen Devlet Su İşleri 34. Şube Müdürlüğü’ne ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.