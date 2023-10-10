Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından oluşturulan "İş’te OSB" adlı iş ve işçi bulma platformu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmaları iş arayanlarla buluşturmak üzere faaliyete geçiyor. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve İŞ-KUR İl Müdürü Erdoğan Şahin arasında imzalanan protokol ile bu inovatif platform, İŞK-KUR’un geniş ağına entegre edildi.

İş arayanlar ve işverenler için benzersiz bir iş birliği fırsatı sunan "İş’te OSB" platformu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi firmalarına, web sitesine üyelik oluşturarak personel ilanları yayınlama imkânı sağlıyor. Bu ilanlara başvuruda bulunmak isteyen iş arayanlar ise kendi üyeliklerini oluşturarak kolayca başvuruda bulunabilecekler.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, "İş’te OSB platformu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi firmaları ile iş arayanları daha etkin bir şekilde buluşturmayı hedefleyen bir projedir. Bu proje ile iş arayanların firmaları tek tek dolaşmalarının önüne geçilecek, işverenler ise geniş bir aday havuzundan, ön elemeden geçmiş, nitelikli iş gücüne hızlı ve kolayca ulaşabileceklerdir. İŞ-KUR ile yaptığımız iş birliği, bu platformu daha güçlü ve kapsamlı hale getiriyor. Hem işverenlerimize hem de iş arayanlara daha fazla olanak sunarak istihdamın artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İŞ-KUR İl Müdürü Erdoğan Şahin ise şunları söyledi: "İŞ-KUR olarak, istihdamın artırılması ve iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Kütahya OSB ile yaptığımız bu iş birliği, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. İŞKUR’un geniş ağı, iş arayanların daha fazla fırsata ulaşmasını sağlayacak ve işverenlere kalifiye eleman bulma konusunda destek olacak."

İş birliği ile başlatılan "İş’te OSB" projesi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve İŞ-KUR’un ortak çabalarıyla bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.