Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2022-2023 döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, (MTAL) yeni dönemde öğrencilerine kapılarını açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu üyeleri, geleceğin meslek sahiplerini yetiştiren TOBB Kütahya OSB MTAL’de sürdürülen hazırlık çalışmalarını incelemek amacıyla okulu ziyaret etti. Yapılan ziyarette, öğrencilere en iyi eğitimi sağlamak için alınan teknik malzemeler ve atölyelerin donanımları detaylı bir şekilde incelendi. Yönetim Kurulu üyeleri teknik lisesinin eğitim programlarına yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, katma değeri yüksek nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlama hedefine vurgu yaptı.

"İstihdam potansiyellerinin artırılmasına katkı sağlayacak"

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgemizdeki sanayi kuruluşları için nitelikli iş gücü yetiştirme açısından büyük önem taşıyor. Okulumuz, teknoloji ve sanayi alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla geniş bir yelpazede eğitim programları sunuyor. Okulumuz, yenilikçi yaklaşımlarla donatılan atölyeleri ve eğitmen kadrosuyla öğrencilere çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim imkânı sunarak, bölgenin sanayi potansiyelini daha da artırmayı hedeflemektedir. Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitilmesi, gelecekteki istihdam potansiyellerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, eğitim kalitesini sürekli geliştirmek için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yeni eğitim dönemine hazırlık çalışmaları devam eden teknik lisemiz, geleceğin meslek sahiplerini donanımlı ve iş dünyasına adapte olabilecek nitelikte yetiştirme misyonuyla önemli bir rol üstlenmeye devam edecektir" diye konuştu.