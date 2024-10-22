Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Kütahya Organize Sanayi bölgesindeki Kariyer Fuarında KADES ve HAYDİ Uygulaması hakkında vatandaşlar bigilendirildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kütahya Organize Sanayi bölgesinde gerçekleştirilen Kariyer Fuarında 82 vatandaşa Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Çevre, Doğa ve Hayvanların Korumasına Yönelik farkındalık eğitimi verildi. 75 vatandaşa da Kadın Acil Destek (KADES) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı, dergi ve broşür dağıtıldı.