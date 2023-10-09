Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) tavla tutkunlarını bir araya getiren ikinci geleneksel firmalar arası tavla turnuvasının büyük finali gerçekleştirildi. Heyecan ve rekabet dolu final müsabakaları, Martur ve Tulu Porselen takımlarının kıyasıya mücadelesiyle tamamlandı. Karşılaşmaların sonunda, Martur takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Final maçları nefes kesici anlara sahne olurken, Martur ve Tulu Porselen takımları arasındaki çekişmeli mücadele izlemeye gelen misafirlere de unutulmaz anlar yaşattı. Martur takımının gösterdiği performans ve stratejik oyun, takımı turnuvanın zirvesine taşıdı.

Turnuvanın sonunda kupa, madalya ve modern tavla takımını kazanan Martur ekibi, ödüllerini Bölge Müdürü Tunahan Ergin’in elinden aldı. Bölge Müdürü Tunahan Ergin turnuva ile ilgili, "Geçen yıl başlamış olduğumuz ve bu yıl da ikincisini düzenlediğimiz bu turnuva, iş dünyasındaki dostluğu ve rekabeti bir araya getiren güzel bir etkinlik oldu. Martur’u bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, turnuvaya katılım sağlayan tüm takımlara da teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.