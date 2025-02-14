Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Akademisi, (OSB Akademi) sanayi çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Ayşe Görücü’nün eğitmenliğinde gerçekleştirilen "Mavi Yaka Çalışan Yönetimi Eğitimi", katılımcılara profesyonel hayatlarında karşılaşabilecekleri çeşitli çatışma ve iletişim zorluklarına yönelik değerli bilgiler sundu.

Eğitimde, mavi yaka ve beyaz yaka arasındaki muhtemel çatışmaların temelleri ele alınarak, bu çatışmaların çözülmesi için etkili yöntemler üzerinde duruldu. Katılımcılar, "Görünmez duvarlarla mücadele yöntemleri", "Algıların yönetimi ve iletişim planı", "Motivasyon yaklaşımları" ve "Güvenli davranış geliştirme" gibi konularda bilgi sahibi oldular.

Eğitimde interaktif uygulamalara da yer verildi. Katılımcılar, çatışma örnekleri üzerinde çalışarak çözüm önerileri geliştirdi ve senaryo analizi yaparak muhtemel çatışma durumlarında nasıl hareket edebilecekleri üzerine fikirler ürettiler. Rol oynama (role-play) yöntemiyle algı yönetimi senaryoları üzerinde pratik yapma imkanı bulan katılımcılar, grup çalışması ile "Zor durumlarda liderlik" vaka analizine katıldılar.

Bu eğitim, Kütahya OSB bünyesindeki mavi yaka çalışanlarının işyerinde daha verimli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. OSB Akademi, bu tür eğitim programlarıyla çalışanlarının gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.