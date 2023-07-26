Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarının ve çalışanlarının kişisel gelişim, toplumsal farkındalık ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçirilen Kütahya OSB Akademi’de eğitimlerin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

OSB Akademi resmi internet sitesinde en fazla başvuru alan eğitimlerden biri olan “Zaman Yönetimi ve Verimlilik Sistemi” konulu eğitim, 21 Temmuz 2023 tarihinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmaların yönetici ve çalışanlarının katıldığı eğitimde, eğitmen Bertay Fişekçi tarafından katılımcılara, zaman farkındalığı, zamanı ölçmek, verimlilik amaclarımız, verimlilik sistemi, ofiste verimlilik ve benzeri konular aktarıldı.

Sözlü anlatımlar ve etkinliklerle birlikte verimli saatlerin yaşandığı “Zaman Yönetimi ve Verimlilik Sistemi” eğitimi katılımcıların soruları, görüşleri ve geri bildirimlerinin akabinde son buldu.