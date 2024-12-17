Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Ketenova Orman İşletme Şefliği 20 ve 39 nolu bölmelerde toplam 49,80 hektar alandaki karaçam gençleştirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada,“ Yapılan ölçüm ve planlamalar neticesinde yaşlanmış ormanlarımızın halen tohum verebilme kabiliyetleri varken yerlerine yeni ve genç generasyonun getirilmesi için gençleştirme çalışması yapılmaktadır. Gençleştirmenin amacı ormanın devamlılığını garanti altına almaktır. Gençleştirme çalışmalarında bol tohum yıllarında Tohumlama kesimi yapılarak ağaçlar seyreltilir ve toprak işlenerek tohumların çimlenmeleri için uygun ortam sağlanır. İlkbaharda çimlenmeler beklenir. Gençleştirme çalışmaları kapsamında Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Ketenova Orman İşletme Şefliği 20 ve 39 nolu bölmelerde toplam 49,80 hektar alanda karaçam gençleştirme çalışmaları tamamlandı. Genç fidanlarımızın çimlenmesi beklenmektedir” şeklinde ifadelere yer verildi.