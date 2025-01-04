Kütahya Bölge Müdürlüğü 2024 yılında Kütahya ormanlarında yapılan tabii genleştirme, suni gençleştirme, gençlik bakımı, kültür bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama, koruya tahvil ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili Kütahya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Yeşil vatanımız ve ormanlarımızı gelecek nesillere taşımak için ormanlarımızın bakımını ve gençleştirmesini yapıyoruz. Bu çerçevede 2024 yılında Kütahya ormanlarımızda 402 hektar tabii genleştirme, 79 hektar suni gençleştirme, 10 bin 302 hektar gençlik bakımı, bin 891 hektar kültür bakımı, 4 bin 306 hektar sıklık bakımı, 3 bin 198 hektar ilk aralama, bin 229 hektar koruya tahvil, bin 35 rehabilitasyon çalışmaları yapılmıştır. Toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ormanlarımızın devamlılığını ve kalitesine yönelik bakım çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.