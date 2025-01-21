Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurum çalışanlarına, kalite standartların iyileştirilmesi, müşterilerden gelen şikayetlerin en aza indirilmesi için dikkat edilecek hususlar ve teknik konularda eğitim verildi.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil’in katılımları ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü ve Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle koordinatörlüğünde Şube Müdürleri, Mükremin Uçarcı, A. Rıza Erdem ve Şube Mühendisi Çiğdem Kavcin tarafından verilen eğitime 7 Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları katıldı. Eğitimlerde kalite standartların iyileştirilmesi ve müşterilerden gelen şikâyetlerin en aza indirilmesi için dikkat edilecek hususlar ve teknik konulara ağırlık verildi.

Kalitenin yolunun eğitimden geçtiğini söyleyen Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil,” Hedefimiz eğitimlerle insan ve hizmet kalitemizi yükseltmek” dedi.