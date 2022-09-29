Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde, Kütahya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verildi, daha sonra uygulama tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde, Kütahya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verildi, daha sonra uygulama tatbikatı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünde arama kurtarma ve sivil savunma birim ekiplerine yönelik olarak Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda düzenlenen arama kurtarma eğitiminde, kazazede ve yaralı taşıma teknikleri, acil durumlarda bina tahliyesi eğitimi ve tatbikatı, hasarlı binaların arama kurtarma faaliyetleri açısından değerlendirilmesi, arama kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, yangınla mücadele ve yangın söndürme cihazı kullanımı ile arama kurtarma araç, gereçlerinin tanıtımı ve kullanımı aktarıldı.

Kütahya İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde görevli Mustafa Çetin ve Namık Selvi tarafından verilen eğitimde Orman Bölge Müdürlüğü personeline yaşam kurtaran öneriler üzerinde duruldu ve merak edilen sorular yanıtlandı.

Eğitime, Mali İşler Şube Müdürü Ülkü Alkılınç, Personel Şube Müdürü İlhan Yavuz ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli arama kurtarma ve sivil savunma birim ekipleri katıldı. Eğitim ayrıca Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bina koruma ekiplerine de verildi.