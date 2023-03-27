Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri Toplantısı, Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Bölge Müdürü Erdal Dingil başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Bölge Müdür Yardımcıları Halil Karademir, Mustafa Arpacı ve Savaş Ünle ile Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri hazır bulundu.

Toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi, program ve gerçekleşmeler sunum eşliğinde aktarıldı ve karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, toplantıda genç meşcere bakımlarına önem verilmesi üzerinde durdu ve bakımsız orman kalmaması için tüm personelin programlı şekilde çalışması talimatını verdi.

Toplantıda, yangın gönüllülerinin eğitimlerinin tamamlanması, orman yangınları ile ilgili olarak tüm hazırlıkların tamamlanması, tüm İşletme Müdürlüklerinde gelir getirici tür ağaçlandırılmalarının yapılması ve tüm İşletme şefliklerinde barkod uygulamasına geçilmesi gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantı sonunda bir önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulama durumları istişare edilerek, gereken hususlarda bilgilendirme yapıldı.