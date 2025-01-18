Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce ildeki Serbest Orman Mühendisi, Madencilik firmaları ile Eskişehir DSİ ve Kütahya İl Özel İdaresine, “Yenilikler ve Ortak Hassasiyet” konulu seminer verildi.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil’in katılımlarıyla İzin irtifak Şube Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak koordinatörlüğünde Şube Müdürü S. Serdar Ateş tarafından mevzuat konularındaki “Yenilikler ve Ortak Hassasiyet” konulu seminer verildi. Seminere ildeki Serbest Orman Mühendisi, Madencilik firmaları ile Eskişehir DSİ, Kütahya İl Özel İdaresi katılım sağladı.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, orman izni istenirken ormanların korunması ortak hassasiyeti ile talep yapılması, proje aşamasında amaca uygun ve arazi şartlarına göre talep yapılmasının önemi ve değişen mevzuatlar dikkate alınarak birliktelik sağlanmasını istedi.

Seminer, İzin ve İrtifak Şube Müdürünün bilgilendirme sunumu ve katılımcıların soru ve önerileriyle tamamlandı.