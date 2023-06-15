Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Hizmet içi Eğitim Programı çerçevesinde düzenlediği üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatları tamamlandı.

2023 yılı üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması amacı ile düzenlenen tatbikatta, uygulamalar yapıldı ve fikir alışverişinde bulunularak, merak edilen konular yanıtlandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen tatbikatlara Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Orman İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve üretim işçileri katıldı.

Uygulamalı tatbikatlarda, iş ve işçi güvenliği, damga yönetmeliği, üretim ve standardizasyon, dikili satış işlemleri konuları İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı ve Orman Mühendisi Azmet Başar Kavcin tarafından katılımcılara aktarıldı.