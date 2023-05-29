Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm İşletme Müdürlüklerinde orman yangınları ile mücadele eden personele yönelik düzenlenen işbaşı eğitim ve tatbikatlarının tamamlandığı bildirildi.

2023 yılı Orman Yangınları açısından riskli döneme girilmesi ile birlikte tüm İşletme Müdürlüklerinde Orman Yangınları ile mücadele eden Teknik Eleman, Orman Muhafaza Memuru, yangın işçisi, kuleci, iş makinesi operatörleri ve diğer personele yönelik olarak düzenlenen işbaşı eğitimleri tamamlandı.

İşbaşı eğitimleri Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı Başkanlığında ve Koordinatörlüğünde, Orman Yangınları İle Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı, Orman Yangınları İle Mücadele Şube Mühendisleri A. Başar Kavcin ve Sinem Aşçı, Makine ve İkmal Şube Mühendisleri Akif Eltan ve Hakan Öksüm ve Elektronik Haberleşme Atölyesi Teknisyeni Özkan Türker tarafından gerçekleştirildi.

Yangın iş başı eğitim ve tatbikatları sayesinde bilgilerin tazelendiğini belirten Bölge Müdürü Erdal Dingil, emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, vatandaşlardan da orman yangınları konusunda hassas olmalarını beklediklerini, herhangi bir yangın ve duman gördüklerinde ’Alo 112’ yangın ihbar hattına bildirmelerini istedi ve yangınsız bir sezon dileklerini iletti.

Orman yangınlarına müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu donanım malzemeleri ve kullanımı, sorumluluklar, yangın organizasyonu, haberleşme - telsiz, arazöz ve pompa kullanımı, ileri sürüş teknikleri ve genel iş güvenliği kuralları konularında düzenlenen işbaşı eğitimlerine 7 Orman İşletme Müdürlüğünden 78 teknik eleman, 123 Orman Muhafaza Memuru, 370 işçi-memur-diğer personel olmak üzere toplam 571 personel katılım sağladı.

İşbaşı Eğitimlerinde, arazöz, su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları ile orman yangınları ile fiilen mücadele eden personelin kişisel koruyucu donanımlarının kontrolleri yapıldı. Daha sonra uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirilerek, kazasız ve başarılı bir sezon dilekleri iletildi.