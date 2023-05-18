Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü tarafından tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde yapılan 2023 yılı hizmet içi eğitim seminerlerinin tamamlandığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, hizmet içi eğitim seminerlerinin, bilgilerin tazelenmesine, yeni bilgiler öğrenilmesine ve bilgi alışverişi yapılması açısından önemi üzerinde durarak, aynı zamanda kurum hafızasının tazelenmesine de katkı sağladığını belirtti ve verimli bir seminer olması dileklerini iletti.

Orman yollarının planlanması bakımı ve yapımı, bina ve tesis işleri, arazi arsa satış ve kiralama, taşınmaz kayıt işlemlerine yönelik olarak faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi, personel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasına yönelik düzenlenen eğitim semineri arazi ve büro da gerçekleştirildi. Hizmet içi eğitim seminerinde karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu ve çözüm önerileri alınarak, istişarelerde bulunuldu.

Eğitimlere Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Makine ve İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam, Orman İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, Hizmet Vasıtası Şoförleri ve Orman Muhafaza Memurları ile İş ve Üretim Makinesi Operatörleri katıldı.

Eğitim Seminerinde, Makine ve İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam tarafından Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü genel konuları, İnşaat Mühendisi Osman Güç ve İnşaat Teknikeri Doğanay Karadaş tarafından İnşaat ve Emlak Konuları, Makine Mühendisleri Akif Eltan ve Hakan Öksüm tarafından hizmet vasıtaları ve iş makineleri kullanımı konuları, Endüstri Mühendisi Adem Öztürk tarafından ise orman yolu etüt ve aplikasyon, planlama, yeni yol yapımı, büyük onarım, üst yapı, sanat yapısı işlerinin arazide uygulamalı eğitimi katılımcılara verildi.

Büroda verilen teknik bilgilerin ardından Makine Mühendisleri Akif Eltan ve Hakan Öksüm tarafından iş ve üretim makineleri üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirildi