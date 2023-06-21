Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlükleri arası halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Emrah Dağ Halı Sahasında iki grup halinde başlayan Turnuvada, Kütahya Orman Bölge, Kütahya İşletme, Emet İşletme ve Domaniç İşletme Müdürlükleri A grubunda, Simav İşletme, Gediz İşletme, Altıntaş İşletme ve Tavşanlı İşletme Müdürlüleri de B grubunda mücadele etti.

Simav Orman İşletme Takımının birinci olduğu turnuvada, ikinciliği Tavşanlı Orman İşletme, üçüncülüğü Kütahya Orman İşletme, dördüncülüğü ise Domaniç Orman İşletme takımları aldı.

Çekişmeli geçen mücadelelere, anlamlı buluşmalara, dostane görüntülere ve birbirinden güzel gollere sahne olan turnuvada gol kralı ödülü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünden Mustafa Maral’a verildi. Turnuvanın en centilmen takımı ödülünü ise Orman Bölge Müdürlüğü takımı kazanırken, ödülü takım adına Ali Rıza Erdem aldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelleri arasındaki dostluğun pekişmesi, dayanışmanın artırılması ve çalışanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen turnuvanın amacına ulaştığını belirterek, turnuvaya katılan tüm takımlara, oyuncu personele ve izleyerek destek verenlere teşekkür etti.